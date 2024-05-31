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Сегодня, 15:03

Блинкова вышла во второй круг парного турнира «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Нидерландов Аранча Рус одержали победу над француженками Ализе Корне и Фионой Ферро в матче первого круга парного турнира «Ролан Гаррос» — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (10:3).

Игра продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету Блинковой и Рус 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Французский дуэт оформил 1 эйс, допустил 5 двойных и реализовал 6 брейков из 15.

В следующем круге Блинкова и Рус сыграет с победителями матча Анна Бондар/Грит Миннен (Венгрия/Бельгия) — Ульрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Аранча Рус (Россия/Нидерланды) — Ализе Корне/Фиона Ферро (Франция, WC) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (10:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/12/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Анна Блинкова
Аранча Рус
Корне Ализе
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