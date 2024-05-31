Дмитриева: «Вылетевшие с «Ролан Гаррос» россиянки не претендуют на высокие позиции, за исключением разве что Касаткиной»

Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала ранние поражения россиянок Дарьи Касаткиной, Анны Калинской и Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Вылет высокосеянных россиянок — стечение обстоятельств. Калинская, видимо, спешила домой к Синнеру, хотя должна была победить, потому что Андрееску после долгого перерыва еще не нашла свою форму. Игроки такого уровня, как Павлюченкова, терпеть не могут играть в такую погоду. Она прошла огонь и воду и вчера не смогла включиться. Касаткина в принципе сыграла не лучшим образом. От нее можно было ожидать хорошего результата. Не думаю, что травма колена, полученная в первом раунде, сыграла большую роль, иначе Даша бы не вышла на корт. Они вообще принадлежат к категории игроков среднего класса. Никто из них не претендует на высокие позиции, за исключением разве что Касаткиной», — сказала Дмитриева Metaratings.ru.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Калинская проиграла канадке Бьянке Андрееску, Касаткина уступила американке Питон Стирнс, а Павлюченкова оказалась слабее румынки Ани Богдан.