Чесноков: «Если Котов выиграет один сет у Синнера — это уже будет успех»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024 между россиянином Павлом Котовым и итальянцем Янником Синнером.

«Синнер — абсолютный фаворит в матче с Котовым. Хотя недавно они играли в Мадриде, у Павла во второй партии был сетбол. Его реализовать не удалось, а далее Котов как будто задохнулся в концовке партии, итальянец его утомил в тяжелых обменах ударами. Если в предстоящей игре Павел сможет выиграть сет, то это уже будет успехом», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Матч между Синнером и Котовым состоится в пятницу, 31 мая. Игра начнется ориентировочно в 14.30 по московскому времени.