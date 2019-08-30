Александрова в паре с Калашниковой вышла во второй круг US Open
19:43
Россиянка Екатерина Александрова в паре с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой обыграли американку Мэдисон Бренгл и японку Ену Шибахару в парном разряде в первом круге US Open — 2:6, 6:0, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Мэдисон Бренгл/Ена Шибахара (США/Япония) — 2:6, 6:0, 6:4
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