Александрова в паре с Калашниковой вышла во второй круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова в паре с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой обыграли американку Мэдисон Бренгл и японку Ену Шибахару в парном разряде в первом круге US Open — 2:6, 6:0, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Мэдисон Бренгл/Ена Шибахара (США/Япония) — 2:6, 6:0, 6:4