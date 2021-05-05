Медведев начал гонку за титулом первой ракетки мира. Даниил победил на грунте впервые за два года

Лучший теннисист России успешно начал грунтовой турнир ATP-1000 в Мадриде.

Mutua Madrid Open. Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 4:6, 6:4, 6:2

Россиянин Даниил Медведев прервал серию неудачных матчей на грунтовом покрытии, обыграв во втором круге турнира в Мадриде испанца Алехандро Давидовича-Фокина. Это первая победа лидера нашего мужского тенниса на земляном корте с 2019 года. Медведев уступил на медленных площадках шесть матчей подряд, но теперь готов преодолеть свою черную полосу. Тем более что в случае удачного выступления на двух ближайших турнирах у Даниила есть шанс впервые в карьере стать первой ракеткой мира, прервав гегемонию Новака Джоковича, который в общей сложности возглавляет мужской рейтинг уже 319 недель.

He was down, but he is not out ?



?? @DaniilMedwed beats Davidovich Fokina 4-6, 6-4, 6-2 and he will play Garin in the #MMOPEN 3R. pic.twitter.com/pwELTuRipb — ATP Tour (@atptour) May 5, 2021

Поймал свою игру

Турнир в Мадриде стал для Медведева первым после перерыва, связанного с положительным тестом на коронавирус. Даниил сдал его 13 апреля, после чего был вынужден сняться с турнира «Мастерс» в Монте-Карло. Россиянин болел бессимптомно, но некоторые опасения относительно его формы были. Особенно учитывая нелюбовь Медведева к грунту. До сегодняшнего дня Даниил за всю карьеру не выиграл в Мадриде (впрочем, как и на «Мастерс» в Риме, и на Большом шлеме в Париже) ни одного матча. Проблемы с выступлением на грунте считаются главным недостатком нашего теннисиста в противостоянии с лучшими игроками ATP-тура.

The love-in with clay begins ?@DaniilMedwed snaps his six-match losing streak on clay — dating back to April 2019 — with a 4-6 6-4 6-2 win against Davidovich Fokina!#MMOpen pic.twitter.com/S9KXePcktV — Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021

В игре против Давидовича-Фокины поначалу тоже казалось, что Даниил находился не в своей тарелке. В середине первого сета он сделал брейк, но Алехандро залепил пластырем разбитую рабочую руку и нанес ответный удар. Разочарованный поражением в первом сете Медведев сорвал гнев на ракетке, но и в дальнейшем выглядел у сетки не лучшим образом. После того как россиянин сделал брейк в начале второй партии, а затем снова упустил свою подачу, начало казаться, что черная серия нашего теннисиста на грунте продолжится. Однако в этот момент Даниил все-таки поймал свою игру, а уставший испанец практически перестал сопротивляться. Итог — Медведев вышел в третий круг, где сыграет с чилийцем Кристианом Гариным.

Психологический барьер

Учитывая неудачи Медведева на грунте в прошлом сезоне, сейчас сложилась уникальная ситуация, при которой Даниил теоретически может стать первой ракеткой мира. Ведь россиянину, в отличие от конкурентов, в ближайшие две недели совсем не надо защищать очки. А вот для борьбы за первую строчку рейтинга Медведеву необходимо дойти как минимум до полуфинала в Мадриде и Риме, при этом выиграв один из этих турниров. Одновременно Новак Джокович (пропускающий Мадрид) должен не попасть в финал в Риме. В этом случае Даниил станет первым игроком не из «большой четверки» во главе рейтинга ATP с 2004 года. И первым россиянином на этой позиции с 2000 года.

Конечно, учитывая неуверенность Медведева на грунте, в такой исход верится с трудом. Тем не менее ничего фантастического в подобном сценарии нет, ведь проблемы россиянина с медленным покрытием во многом психологические. В 2019-м он обыгрывал на земле и Джоковича, и Циципаса, а также доходил до финала турнира в Барселоне. Даниилу просто необходимо почувствовать уверенность, и нынешний турнир в Мадриде может этому сильно поспособствовать. Правда, фаворитом Madrid Open, конечно, является Рафаэль Надаль, который во время болезни россиянина снова оттеснил того со второй строчки рейтинга.

«Это одна из целей моей карьеры», — прокомментировал борьбу за титул первой ракетки мира Медведев. При этом очевидно, что перед Даниилом в ближайшее время также стоит задача завоевать первый в жизни трофей на турнире Большого шлема. Помимо Медведева в третий круг турнира в Мадриде пробились еще два россиянина. Аслану Карацеву предстоит матч против Александра Бублика из Казахстана. А прекрасно выступающий на грунте Андрей Рублев ждет победителя матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Джон Изнер (США).