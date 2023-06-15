Медведева привели в бешенство! Россиянин со скандалом проиграл первый матч в сезоне на траве

Во встрече второго круга в Хертогенбоше Даниил ругался с арбитром, бросал ракетки и уступил Адриану Маннарино.

ATP 250. Хертогенбош. Второй круг

Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:2

Первый блин в сезоне на траве вышел для Даниила Медведева комом. Лидер российского тенниса в матче второго круга турнира ATP 250 в Хертогенбоше уступил одному из своих самых неудобных соперников французу Адриану Маннарино. При этом не обошлось без скандала — в решающей партии из-за заминки арбитра Даниил потерял концентрацию, проиграл свою подачу, затем разозлился, получил два предупреждения подряд за швыряние ракетки, после чего совсем приуныл и проиграл. Впрочем, ничего страшного для Медведева не произошло.

Встреча с неудобным соперником

В прошлом году Медведев, напомним, дошел в Хертогенбоше до финала, где проиграл Тиму ван Рейтховену из Нидерландов. А в полуфинале со счетом 7:5, 7:5 в крайне непростом поединке победил как раз Маннарино. Опытнейший (34 года) француз славится своей отнюдь не классической техникой, что делает его игру непредсказуемой для соперников. Что дает особое преимущество Адриану как раз при игре на траве с быстрым отскоком и минимальным временем для принятия решений во время обменов ударами. Неудивительно, что для Маннарино, занимающего сейчас 52-е место в рейтинге ATP, трава — любимое покрытие. Именно на траве, как раз в Хертогенбоше, он взял в 2019-м свой первый (из двух) титул на турнирах ATP. Кроме того, на этом покрытии он еще дважды доходил до финалов. И, что немаловажно, дважды обыгрывал как раз Медведева — в 2016-м в Хертогенбоше и в 2018-м в третьем круге Уимблдона в пятисетовом триллере.

Конечно, можно сказать, что тогда россиянин еще только-только поднимался в теннисной иерархии, но, как бы то ни было, счет личных встреч перед нынешним матчем был 3:2 в пользу француза. Вряд ли Даниил был в восторге, увидев, что ему придется стартовать игрой со столь опытным травяным бойцом. Сам он при этом в Хертогенбоше старался сохранять позитив — перед турниром он с веселым смехом отреагировал на информацию, что может стать всего лишь вторым в истории вслед за знаменитым голландским теннисистом Рихардом Крайчеком победителем турниров в Роттердаме и Хертогенбоше в один год. «Это было бы здорово! Получается, что тогда я смогу стать директором турнира в Нидерландах (сейчас этим занимается Крайчек. — Прим. «СЭ»). Нет, шучу, конечно. Но на самом деле мне нравятся эти турниры, и был бы счастлив такому дублю. Однако сейчас моя основная цель — просто выиграть в Хертогенбоше. Постараюсь это сделать», — прокомментировал Медведев. Впрочем, на корте 15 июня ему было уже не до шуток.

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Нервы не выдержали

Начало встречи с Маннарино не предвещало особых сложностей. Даниил, может, и не играл очень уж агрессивно, привыкая к травяному корту, но подачу держал уверенно. А при 2:2 еще и сделал брейк. Правда, затем внезапно начал сорить двойными, сделав за гейм три штуки подряд и позволив Адриану сравнять счет. Но уже в следующем гейме на брейк-пойнте россиянин «включил» все свое защитное мастерство — он добежал до укороченного, затем после обводящей «свечи» отыграл и ее, отбился после первого смэша Маннарино, а второй француз смазал. После чего Медведев уверенно довел первую партию до победы, не проиграв в двух последующих геймах на своей подаче вообще ни одного розыгрыша.

Вторая партия началась с 0:30 в первом гейме на подаче француза. Вот только превратить это хорошее преимущество в брейк Даниил не сумел. После чего провалил свою подачу. К счастью, в следующем гейме Медведев на брейк-пойнте выдал феноменальный прием — после уходящей подачи в левый квадрат блестяще пробил навылет кроссом. Публика была в восторге. Россиянин также повеселел, а при 3:3 заработал еще один брейк-пойнт, который можно при желании было назвать даже скрытым матчболом. Но француз гейм спас. А при 5:4 в свою пользу на подаче Медведева со второго сетбола сравнял счет по партиям. Розыгрыш, кстати, получился очень любопытным — соперники устроили перестрелку у сетки, в которой Даниил дважды пробивал некое подобие смэша, но победа в этой мини-дуэли осталась за Маннарино.

Что же касается третьего сета, то его судьбу во многом предопределил эпизод в третьем гейме на подаче Даниила. При счете 15:15 мяч после удара Маннарино попал в трос, перевалился на сторону Даниила, но все же не в корт, а в аут. Все это было буквально под боком у судьи на вышке, но тот первоначально промах не заметил. Медведев обратился к боковому судье, и та подтвердила, что показала аут. Тут уже недовольство выразил Маннарино, затребовав повтор. Однако электронная система дала сбой, и после некоторой паузы арбитр все же присудил очко Даниилу.

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Казалось бы, хеппи-энд, торжество справедливости. Но Маннарино завелся — принял навылет, затем взял еще один розыгрыш, а на брейк-пойнте Медведев ударом с лета отправил мяч далеко за заднюю линию. После чего в сердцах швырнул ракетку на траву, получил предупреждение, а за второй подброс ракетки получил предупреждение № 2 и лишился очка, следующий гейм на подаче Маннарино начался с 15:0. Нервы третьей ракетки мира не выдержали — он быстро проиграл чужую подачу и при счете 1:4 не в свою пользу устроил арбитру лекцию на тему предупреждений, а также вспомнил тот розыгрыш, где судья не увидел довольно заметный аут прямо перед собой.

Такое эмоциональное состояние давало мало шансов на спасение, однако в прошлом Медведев, выпустив пар, порой начинал играть великолепно. Увы, не в этот раз. Он не просто не смог сравнять счет, а еще и проиграл матч на своей подаче. Хотя ближайшие дни до старта турнира ATP 500 в немецком Галле Даниил наверняка потратит с пользой — продолжит тренировки на траве и постарается забыть о своих неприятностях в Хертогенбоше.