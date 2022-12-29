United Cup открывает теннисный сезон. Почему на него не пустили Россию?

У нового командного турнира мало шансов стать успешным, и дело не только в политических санкциях.

Теннисное межсезонье официально завершено. Сегодня в Австралии стартовал первый турнир из календарей WTA и ATP — командный United Cup. Это очередная попытка реализовать формат национальных сборных, который идет в теннисе с огромным скрипом. Причем, на сей раз это делается в модном жанре микст — с участием мужчин и женщин одновременно. Еще один прикол от организаторов — на соревнования по политическим причина не позвали Россию и Белоруссию, хотя на уровне профессиональных теннисных ассоциаций представителям этих стран позволено играть в нейтральном статусе. Но даже без санкций, идея «инклюзивного командника» выглядит очень странной, и шансов провалиться у него необычайно много.

Дискриминация по национальному признаку

Ради Объединенного кубка закрыт отличный проект мужского ATP Cup, который, несмотря на все пандемийные сложности, просуществовал три года, и был благожелательно принят медиа. Однако выяснилось, что ударно начинать подготовку к Открытому чемпионату Австралии хотят не только мужчины, но и женщины. А возможности проводить отдельный WTA Cup у женского тура нет. В итоге женщин объединили с мужчинами, получив очень спорный громоздкий формат. В заявке формально довольно много звезд — Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Ига Свентек, Петра Квитова. Но малоизвестных участников намного больше. В итоге как минимум половина матчей едва ли будет дотягивать до уровня челленджеров. Кому нужно подобное зрелище — большая загадка.

Наверное, необходимо пояснить логику организаторов по поводу сборных России и Белоруссии. Формальных запретов на участие наших спортсменов в подобном турнире нет. Тем более, что он не имеет отношения к Международной теннисной федерации. Более того, у России мог быть один из сильнейших составов — с учетом того, что всего год назад мы завоевали и женский Кубок Билли Джин Кинг и мужской Кубок Дэвиса, а кроме того трижды доходили до полуфиналов ATP Cup, а в 2021 году выигрывали этот турнир. Однако соревнования проходят в Австралии и делают акцент на национальности игроков. Поэтому теоретически с россиянами и белорусами могли возникнуть политические ситуации. Брать на себя такие риски организаторы побоялись.

С одной стороны — они могут оправдать себя тем, что ITF не позволяет выступать нашим сборным, а только отдельным спортсменами в нейтральном статусе. С другой — это все равно дискриминация по национальному признаку в чистом виде. В такой ситуации нашим фанатам остается только болеть за сборную Казахстана, ведь ее два первых номера Александр Бублик и Юлия Путинцева — бывшие россияне. Казахстанскую заявку могла бы усилить еще одна бывшая россиянка — Елена Рыбакина. Но победительница Уимблдона публикует в соцсетях фото из Дубая, где принимала участие в другом «команднике» — выставочном турнире «Мировая теннисная лига». Рыбакина вместе с немцем Александром Зверевым, австрийцем Домиником Тимом и россиянкой Анастасией Павлюченковой завоевали на нем титул.

Александр Бублик. Фото Global Look Press

Дурная схема

Помнимо россиян и Рыбакиной, список отсутствующих на United Cup огромен, что лишний раз показывает ущербность попыток превратить космополитичный теннис в арену противостояния «флагов». В Кубке не сыграют первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, американки Коко Гауфф и Наоми Осака, британка Эмма Радукану... Фактически все вторые номера в командах — ноунеймы, не говоря уже о третьих, которых, видимо, будут выпускать только в ситуациях, когда исход поединков заранее предрешен. А сам формат матчей предполагает именно такой поворот событий. По сути это старый вариант Кубка Федерации, но на новый лад — когда сначала играют первые номера и мужчин и женщин, потом — вторые номера, а под конец в случае необходимости — пары (в нашем случае — смешанные).

Поскольку столько матчей в один день не уместить, то противостояние двух сборных разбито на два дня (и игровой уровень во второй части поединка крайне сомнителен). Это что касается собственно событий на корте. В турнирном плане 18 команд разбиты на шесть групп (по три в каждой). Круговой турнир на первом этапе займет целых шесть дней. Потом — своеобразный четвертьфинал, в котором между собой встречаются победители групп A и F, B и E, С и D (именно в таком сочетании). В полуфинал выходят победители плюс лучшая из проигравших команд. Схема турнира тоже в общем-то оставляет желать лучшего. Теоретически чемпионом может стать сборная, потерпевшая в United Cup два поражение в пяти матчах.

Возможно, произойдет чудо, и новый проекты вдруг воспламенит истосковавшихся по теннису фанатов. Но пока скепсиса больше, чем надежд на успех. Во-первых, межсезонья в этом году практически не было — теннисисты активны зарабатывали на выставочных турнирах (что сводит на нет постоянные жалобы на длинный сезон). Во-вторых, нечто похожее в Австралии уже существовало под названием Кубок Хопмана — он благополучно загнулся, хотя сейчас вроде бы возрождается в другие сроки во Франции. В третьих, слишком много «сделок с разумом» ради сомнительных идей. Ведь очевидно, что из-за разного уровня мужского и женского тенниса в отдельных странах «разнополые» сборные мало кому интересны. Плюс затянутость и дурная схема поведения. Ну и игнорирование России рано или поздно тоже аукнется — в этом сомнений нет никаких.

Стефанос Циципас. Фото Global Look Press

Участники United Cup

Группа A

Греция: Стефанос Циципас, Мария Саккари, Михаил Перволаракис, Деспина Папамихаил, Стефанос Сакелларидис, Валентини Грамматикопулу, Петрос Циципас (капитан), Сапфо Сакеллариди.

Бельгия: Давид Гоффин, Элизе Мертенс, Зизу Бергс, Алисон ван Уйтванк, Киммер Коппеянс, Магали Кемпен, Микаэль Гиртц, Кирстен Флипкенс (капитан).

Болгария: Григор Димитров (капитан), Виктория Томова, Димитар Кузманов, Изабелла Шиникова, Адриан Андреев, Гергана Топалова, Александар Лазаров.

Группа B

Польша: Хуберт Хуркач, Ига Свентек, Каспер Жук, Магда Линетт, Даниэль Михальски, Вероника Фальковска, Лукаш Кубот, Алисия Росольска. Агнешка Радваньска (капитан), Давид Цельт (капитан).

Швейцария: Стен Вавринка (капитан), Белинда Бенчич, Марк-Андреа Хуслер, Жиль Тайкманн, Доминик Штрикер, Илена Ин-Альбон, Александр Ритшард, Йоанне Цугер.

Казахстан: Александр Бублик (капитан), Юлия Путинцева, Тимофей Скатов, Жибек Куламбаева, Денис Евсеев, Гозаль Айнитдинова, Григорий Ломакин.

Группа C

США: Тэйлор Фритц, Джессика Пегула, Фрэнсис Тиафо, Мэдисон Киз, Денис Кудла, Алисия Паркс, Хантер Рииз и Дезайр Кравчик, Дэвид Уитт (капитан).

Германия: Александр Зверев, Лаура Зигемунд, Оскар Отте, Джули Нимайер, Даниэль Альтмайер, Анна-Лена Фридзам, Фабиан Фаллерт, Юлия Лохофф, Миша Зверев (капитан).

Чехия: Иржи Лехечка, Петра Квитова, Томаш Махач, Мари Бузкова, Далибор Сврчина, Джесика Малечкова, Иржи Ванек (капитан).

Группа D

Испания: Рафаэль Надаль, Паула Бадоса, Пабло Карреньо-Буста, Нурия Парризас-Диас, Альберт Рамос, Джессика Бузас Манейро, Давид Вега Эрнандес, Марк Лопес (капитан).

Австралия: Алекс Де Минаур, Айла Томлянович, Джейсон Каблер, Зои Хайвс, Мэддисон Инглис, Джон Пирс, Саманта Стосур (капитан), Ллейтон Хьюитт (капитан).

Великобритания: Кэмерон Норри, Хэрриет Дарт, Дэниэл Эванс, Кэти Суон, Ян Чоински, Рана Стойбер, Джонни О'Мара, Элла Макдональд, Тим Хенман (капитан).

Группа E

Италия: Маттео Берреттини, Мартина Тревизан, Лоренцо Музетти, Лючия Бронцетти, Андреа Вавассори, Камилла Розателло, Марко Бортолотти, Винченцо Сантопадре (капитан).

Бразилия: Тьяго Монтейро, Беатрис Хаддад Майя, Фелипе Мелигени, Лаура Пигосси, Матеус Пучинелли де Алмейда, Каролина Алвес, Рафаэль Матос, Луиза Стефани, Рафаэль Пачиарони (капитан).

Норвегия: Каспер Рууд, Ульрикке Эйкери, Виктор Дурасович, Малене Хельго и Лилли Хасет, Кристиан Рууд (капитан).

Группа F

Франция: Артур Риндеркнех, Каролин Гарсия, Адриан Маннарино, Ализе Корне, Мануэль Гинар, Лоли Жанжан, Эдуар Роже-Васслен (капитан), Джессика Понше.

Хорватия: Борна Чорич, Петра Мартич, Борна Годжо, Донна Векич, Матия Пекотич, Тара Вюрт и Петра Марчинко, Ива Майоли (капитан).

Аргентина: Франциско Черундоло, Надя Подороска, Федерико Кория, Мария Лурдес Карле, Томас Мартин Этчеверри и Паула Ормаэчеа, Хисела Дулко (капитан).

Расписание на 29-30 декабря

США — Чехия

Австралия — Великобритания

Греция — Болгария

Франция — Аргентина

Италия — Бразилия

Швейцария — Казахстан