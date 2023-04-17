В российском теннисе — новая звезда. Шевченко ворвался в сотню лучших

Александр дружит с Даниилом Медведевым и встречается с Анастасией Потаповой.

Александр Шевченко выиграл «челленджер» в Мадриде и вошел в четверку лучших российских теннисистов. Саша успел победить несколько крутых соперников, включая Маттео Берреттини, встречается с Анастасией Потаповой и играет в компьютерные игры с Даниилом Медведевым. Титул в Испании помог Шевченко попасть в сотню лучших — скоро можно ожидать дальнейшего прогресса. Россиянин должен сыграть на «мастерсе» в Барселоне, куда попал после снятия Рафаэля Надаля.

Собирался выступать за Казахстан

Прошлой осенью пошли слухи, что Шевченко сменит спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан. Однако выяснилось, что говорить об этом пока рано.

— В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что действительно в ее адрес от Александра Шевченко было обращение. Оно находится на рассмотрении. Нужно принять во внимание, что в Федерацию тенниса Казахстана регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщика, — говорилось в заявлении на сайте организации.

Но Александр продолжает играть под нейтральным флагом. Но чем лучше он это делает, тем больше к нему может быть интерес. За Казахстан уже много лет выступают экс-россияне. Самые яркие из них на данный момент — Александр Бублик и Елена Рыбакина.

Александр Шевченко. Фото Global Look Press

Необычная история на турнире в Финиксе

Свой первый «челленджер» Александр выиграл в Братиславе в прошлом году. В этом — победил в Тенерифе и Мадриде. В прошлом году теннисист участвовал в турнире в Финиксе, хотя попал туда не сразу:

— Я приехал в Финикс без ожиданий, меня даже не приняли на турнир, потому что я немного накосячил с заявками, — сказал Шевченко. — Поэтому я поехал с отцом в Индиан-Уэллс и из Индиан-Уэллса в Финикс на машине. Мы приехали туда, и для нас не было номера в отеле, потому что я был запасным и не мог снять там комнату, в то время там проходил большой бейсбольный турнир.

Я подумал: «Хорошо, мы не нашли здесь отель, но давайте посмотрим, сможем ли мы забронировать другой». Мы увидели, что стоимость номера на ночь в других отелях составляла 1500 долларов за ночь. Мы были в шоке и думали, что делать: «Мы должны остаться на два дня, не зная, попаду ли я на турнир, и заплатить 3000 долларов за отель?» В конце концов, мы просто ждали в машине, и где-то в районе 11 ночи мы увидели, что появился номер за 300 долларов, и мы поехали туда. Это было безумно. Мы готовились заночевать в машине.

Александр Шевченко. Фото Global Look Press

Обыгрывал Берреттини и Монфиса

После той истории у Шевченко случился настоящий прорыв, хотя пришлось еще сыграть в квалификации. Уже выйдя в основную сетку, он одолел Гаэля Монфиса и Маттео Берреттини, причем оба относятся к тем теннисистам, за которыми россиянин любит наблюдать по телевизору.

— Мой первый матч в основной сетке был против Гаэля Монфиса, моего кумира в детстве, — сказал Шевченко. — Первым матчем, который я увидел, был матч Монфиса против Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос» в 2008 году. Я просто влюбился в то, как он играет в теннис, в его страсть. Он шоумен. Четвертьфинал был лучшей победой в моей карьере над Маттео Берреттини, который сейчас является одним из моих фаворитов в туре. Невероятная подача, невероятный удар справа.

Причем у Монфиса и Шевченко сейчас один и тот же тренер — Гантер Бресник, который сотрудничал с выдающимися игроками Борисом Беккером и Домиником Тимом. Встреча с Бресником получилась интересной — Саша поехал отдыхать с семьей в Китцбюэль, где совершенно не хотел кататься ни на горных лыжах, ни на сноуборде. Все, о чем он мечтал, — играть в теннис. «Мама хотела, чтобы я занимался другими видами спорта, но сказала: «Хорошо, пойдем играть в теннис». Так мы нашли тренера, бывшего ученика Гантера, Маркуса Хипфла, он был удивлен тем, как хорошо я играю, и сказал, что я должен заниматься у Гантера, а затем связался с Бресником», — вспоминал Шевченко. С этим тренером он работает с девяти лет — тот уже стал теннисисту как отец.

Играет с Медведевым по интернету

Во время пандемии и вынужденной изоляции, когда теннисный тур встал на паузу, Шевченко много времени проводил с Даниилом Медведевым. Не в реале, а в интернете. Хобби спортсменов — компьютерные игры, в которые они могут играть по несколько часов в день. Причем это практически было расписанием на день — проснуться, почистить зубы, позавтракать и начать играть.

— Я очень люблю компьютерные игры, — рассказал Шевченко официальному сайту ATP. — Иногда играем с Даниилом Медведевым, когда мы на связи. Когда общаемся, параллельно играем в Rainbow Six Siege и FIFA. [В FIFA] я обычно выбираю «Манчестер Юнайтед», а он — «Баварию», потому что за нее болеет. Сейчас получается не так часто из-за плотного графика. Только когда у нас обоих выходные. Помню, в ковидные времена мы играли вместе так много, до безумия. Сперва просыпались, потом шли чистить зубы, завтракать, а дальше садились и играли не знаю сколько часов. Даже не хочется это произносить!

Александр Шевченко и Анастасия Потапова. Фото Соцсети

Встречается с Анастасией Потаповой

Шевченко состоит в романтических отношениях с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Молодые люди обмениваются милыми постами в социальных сетях, рассказывают, например, как они вместе завтракают и проводят время.

— Сашу знаю с девяти лет, — рассказывала Потапова в интервью «Чемпионату». — Все произросло абсолютно из дружбы. То есть объездили, как с Варей Грачевой, все эти турниры Tennis Europe 12, 14, 16 лет. Долго знала Сашу. Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии поняли, что это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать. Кто сделал этот шаг навстречу? Никто, наверное. Это как-то само получилось. Не было, не знаю, такого, что Саша как-то подкатил. Через общение всё пришло к этому. И не было даже вопросов: ни у меня, ни у Саши.