«Они соврали по поводу кортов». Медведев продолжил победную серию благодаря чувству юмора

Даниил Медведев справился с раздражением в Индиан-Уэллсе, выиграв 16-й матч подряд.

«Мастерс». Индиан-Уэллс (США). Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:2, 3:6, 6:1

Андрей Рублев (Россия, 6) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23) — Карен Хачанов (Россия, 13) — 6:3, 1:6, 6:4

Даниил Медведев довел свою победную серию на турнирах ATP уже до 16 матчей. В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко, пусть и прервал свою серию из 18 выигранных сетов подряд. Но главное, Даниил элегантно справился со своим серьезным игровым срывом. Он не стал бить ракетки, ругаться и скандалить, а начал... мрачно шутить. И чувство юмора действительно помогло Медведеву, который теперь встретится со своим старым соперником Александром Зверевым. Вышел в четвертый круг и Андрей Рублев, в то время как Карен Хачанов выбыл.

Битва с «внутренними демонами»

Медведев прибыл в Индиан-Уэллс после титулов в Роттердаме, Дохе и Дубае, довольно уверенно расправился на старте «Мастерса» с американцем Брэндоном Накашимой (6:4, 6:3), но при этом признавался — он чувствует себя на корте очень некомфортно. Хард Индиан-Уэллс он сравнивал с грунтом — настолько медленным справедливо казалось ему это покрытие. Россиянин злился, но старался сдерживаться. Вот только во втором круге против Ивашко справляться с «внутренними демонами» Даниилу стало сложнее. Хотя поначалу, как говорится, ничто не предвещало серьезных сложностей.

Ивашко на данный момент занимает 85-е место в рейтинге ATP, хотя летом 2022-го входил в топ-40. Однако в последнее время у белоруса наметился ощутимый спад. Если Медведев штамповал победы, то Илья проигрывал и проигрывал. В октябре прошлого года он победил в Хихоне испанского ветерана Фелисиано Лопеса, после чего уступил там будущему чемпиону и своему хорошему другу Рублеву. И с тех пор вылетел на старте на восьми турнирах подряд. К счастью для себя Ивашко прервал безвыигрышную серию в Индиан-Уэллсе, справившись с россиянином Романом Сафиуллиным и Ботиком ван де Зандшульпом из Нидерландов. Но казалось, что уж Даниилу он проблем точно не создаст. Как выяснилось, еще как создал.

Илья Ивашко. Фото USA Today Sports

Понимающий арбитр

В первой партии Медведев доминировал на корте, он сразу сделал брейк. И хотя один нервный момент в виде брейк-пойнта при 3:2 на подаче россиянина все же имел место, в дальнейшем ему удалось взять этот гейм, а затем и сделать еще один брейк. Мало того, на старте второго сета Даниил вновь взял подачу белоруса, повел 40:15 на своей и... Его словно подменили. Пару неплохих действий оппонента вкупе с двумя двойными ошибками привели к счету 1:1.

Затем какое-то время шла относительно равная игра, но при 3:4 Медведев вновь сделал двойную, не забыв и про несколько невынужденных. Партия буквально выскользнула у него из рук, а ведь Даниил не проигрывал сет с четвертьфинала турнира в Дохе, когда он не без труда одолел австралийца Кристофера О'Коннелла. С тех пор в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе он восемь матчей подряд завершил в двух партиях.

Что делать, когда все внезапно начинает валиться из рук? Самое время обвинить во всем неправильные корты! Но ведь и это можно сделать по-разному — Медведев в диалоге с судьей на вышке Мохамедом Лайани включил фирменное чувство юмора. 56-летний швед является одним из самых уважаемых и позитивных арбитров в туре. Однажды на US Open он даже пытался вдохновить на игровые подвиги захандрившего австралийца Ника Кирьоса. Да и с чувством юмора у Лайани все в порядке, поэтому Медведев нашел благодарного слушателя.

«Я буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте. Понадобится минут 25. Поскольку корт такой медленный, то и мне спешить некуда», — заявил арбитру Даниил. Тот в ответ с благодушной улыбкой попросил принять это, поскольку россиянин является профессионалом. «Нет, не приму. Они написали, что этот турнир проходит на харде. Они соврали», — ответил Медведев.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Медленно, но верно

Впрочем, отсутствовал он буквально несколько минут. После чего выиграл гейм на своей подаче, взял подачу Ивашко, после чего отыграл брейк-пойнт на своей и повел в решающей партии 3:0. Белорус после этого фактически капитулировал. И вскоре россиянин уже давал на корте победное интервью, в котором вновь не обошелся без шпильки в адрес организаторов. «На этом корте очень сложно выигрывать розыгрыши. Не скажу, что я играл во второй партии плохо. Но здесь порой даже 10 хороших ударов не позволяют выиграть очко. Это действительно тяжело», — отметил россиянин, добавив, впрочем, что, пусть условия ему и не нравятся, он будет бороться.

Бороться за выход в четвертьфинал Медведеву придется со Зверевым. Теннисист из Германии с огромным трудом выиграл у финна Эмила Руусувуори (7:5, 1:6, 7:5). Конечно, Зверев еще далек от своей лучшей формы, он только-только набирает ход после тяжелой травмы голеностопа, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 против Рафаэля Надаля. Но при этом по личным встречам у него счет с Медведевым 6:6, да и последний официальный матч — в финале итогового турнира ATP-2021 в Турине — выиграл именно Зверев.

«Думаю, нас ждет много длительных розыгрышей. Александр возвращается после травмы, уверен, у него все получится. Наверняка игра будет интересной. Надеюсь показать хороший теннис и одержать победу», — отметил Медведев. Кстати, в его полуфинале сетки одним сильным соперником меньше — вылетел потенциальный противник по четвертьфиналу норвежец Каспер Рууд. Еще во втором круге зачехлил ракетку грек Стефанос Циципас, также попавший в нижнюю часть сетки. Он в четвертьфинале мог, кстати, выйти на Рублева. Теперь дорога для Андрея в полуфинал выглядит более простой. Хотя Рублев в игре третьего круга против француза Уго Умбера уступал в первой партии 0:3 и с трудом сумел переломить ход сета, а затем и выиграть матч. Его следующим соперником станет британец Кэмерон Норри, находящийся в очень хорошей форме. Хачанов, к сожалению, не смог поддержать соотечественников, уступив Алехандро Давидовичу Фокине в трех партиях.