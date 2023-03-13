«Они соврали по поводу кортов». Медведев продолжил победную серию благодаря чувству юмора
«Мастерс». Индиан-Уэллс (США). Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:2, 3:6, 6:1
Андрей Рублев (Россия, 6) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 6:3
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23) — Карен Хачанов (Россия, 13) — 6:3, 1:6, 6:4
Даниил Медведев довел свою победную серию на турнирах ATP уже до 16 матчей. В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко, пусть и прервал свою серию из 18 выигранных сетов подряд. Но главное, Даниил элегантно справился со своим серьезным игровым срывом. Он не стал бить ракетки, ругаться и скандалить, а начал... мрачно шутить. И чувство юмора действительно помогло Медведеву, который теперь встретится со своим старым соперником Александром Зверевым. Вышел в четвертый круг и Андрей Рублев, в то время как Карен Хачанов выбыл.
Битва с «внутренними демонами»
Медведев прибыл в Индиан-Уэллс после титулов в Роттердаме, Дохе и Дубае, довольно уверенно расправился на старте «Мастерса» с американцем Брэндоном Накашимой (6:4, 6:3), но при этом признавался — он чувствует себя на корте очень некомфортно. Хард Индиан-Уэллс он сравнивал с грунтом — настолько медленным справедливо казалось ему это покрытие. Россиянин злился, но старался сдерживаться. Вот только во втором круге против Ивашко справляться с «внутренними демонами» Даниилу стало сложнее. Хотя поначалу, как говорится, ничто не предвещало серьезных сложностей.
Ивашко на данный момент занимает 85-е место в рейтинге ATP, хотя летом 2022-го входил в топ-40. Однако в последнее время у белоруса наметился ощутимый спад. Если Медведев штамповал победы, то Илья проигрывал и проигрывал. В октябре прошлого года он победил в Хихоне испанского ветерана Фелисиано Лопеса, после чего уступил там будущему чемпиону и своему хорошему другу Рублеву. И с тех пор вылетел на старте на восьми турнирах подряд. К счастью для себя Ивашко прервал безвыигрышную серию в Индиан-Уэллсе, справившись с россиянином Романом Сафиуллиным и Ботиком ван де Зандшульпом из Нидерландов. Но казалось, что уж Даниилу он проблем точно не создаст. Как выяснилось, еще как создал.
Понимающий арбитр
В первой партии Медведев доминировал на корте, он сразу сделал брейк. И хотя один нервный момент в виде брейк-пойнта при 3:2 на подаче россиянина все же имел место, в дальнейшем ему удалось взять этот гейм, а затем и сделать еще один брейк. Мало того, на старте второго сета Даниил вновь взял подачу белоруса, повел 40:15 на своей и... Его словно подменили. Пару неплохих действий оппонента вкупе с двумя двойными ошибками привели к счету 1:1.
Затем какое-то время шла относительно равная игра, но при 3:4 Медведев вновь сделал двойную, не забыв и про несколько невынужденных. Партия буквально выскользнула у него из рук, а ведь Даниил не проигрывал сет с четвертьфинала турнира в Дохе, когда он не без труда одолел австралийца Кристофера О'Коннелла. С тех пор в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе он восемь матчей подряд завершил в двух партиях.
Что делать, когда все внезапно начинает валиться из рук? Самое время обвинить во всем неправильные корты! Но ведь и это можно сделать по-разному — Медведев в диалоге с судьей на вышке Мохамедом Лайани включил фирменное чувство юмора. 56-летний швед является одним из самых уважаемых и позитивных арбитров в туре. Однажды на US Open он даже пытался вдохновить на игровые подвиги захандрившего австралийца Ника Кирьоса. Да и с чувством юмора у Лайани все в порядке, поэтому Медведев нашел благодарного слушателя.
«Я буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте. Понадобится минут 25. Поскольку корт такой медленный, то и мне спешить некуда», — заявил арбитру Даниил. Тот в ответ с благодушной улыбкой попросил принять это, поскольку россиянин является профессионалом. «Нет, не приму. Они написали, что этот турнир проходит на харде. Они соврали», — ответил Медведев.
Медленно, но верно
Впрочем, отсутствовал он буквально несколько минут. После чего выиграл гейм на своей подаче, взял подачу Ивашко, после чего отыграл брейк-пойнт на своей и повел в решающей партии 3:0. Белорус после этого фактически капитулировал. И вскоре россиянин уже давал на корте победное интервью, в котором вновь не обошелся без шпильки в адрес организаторов. «На этом корте очень сложно выигрывать розыгрыши. Не скажу, что я играл во второй партии плохо. Но здесь порой даже 10 хороших ударов не позволяют выиграть очко. Это действительно тяжело», — отметил россиянин, добавив, впрочем, что, пусть условия ему и не нравятся, он будет бороться.
Бороться за выход в четвертьфинал Медведеву придется со Зверевым. Теннисист из Германии с огромным трудом выиграл у финна Эмила Руусувуори (7:5, 1:6, 7:5). Конечно, Зверев еще далек от своей лучшей формы, он только-только набирает ход после тяжелой травмы голеностопа, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 против Рафаэля Надаля. Но при этом по личным встречам у него счет с Медведевым 6:6, да и последний официальный матч — в финале итогового турнира ATP-2021 в Турине — выиграл именно Зверев.
«Думаю, нас ждет много длительных розыгрышей. Александр возвращается после травмы, уверен, у него все получится. Наверняка игра будет интересной. Надеюсь показать хороший теннис и одержать победу», — отметил Медведев. Кстати, в его полуфинале сетки одним сильным соперником меньше — вылетел потенциальный противник по четвертьфиналу норвежец Каспер Рууд. Еще во втором круге зачехлил ракетку грек Стефанос Циципас, также попавший в нижнюю часть сетки. Он в четвертьфинале мог, кстати, выйти на Рублева. Теперь дорога для Андрея в полуфинал выглядит более простой. Хотя Рублев в игре третьего круга против француза Уго Умбера уступал в первой партии 0:3 и с трудом сумел переломить ход сета, а затем и выиграть матч. Его следующим соперником станет британец Кэмерон Норри, находящийся в очень хорошей форме. Хачанов, к сожалению, не смог поддержать соотечественников, уступив Алехандро Давидовичу Фокине в трех партиях.