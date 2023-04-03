«Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы

Есть 19 трофей в карьере и уже четвертый в этом сезоне.

Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в финале «Мастерса» в Майами, поставив красивую точку в первой части хардового сезона. К грунту 27-летний россиянин подходит с огромной уверенностью в себе и статусе четвертой ракетки мира. Поверить в это после неудачного выступления на Australian Open-2023 могли только самые преданные болельщики Даниила.

В интервью «СЭ» Медведев рассказал кому посвящает титул в Майами, отметил, что все представители «Русской тройки» имеют шансы отобраться на Итоговый турнир в Турин, а также вспомнил людей, благодаря которым он влюбился в теннис.

Самое главное было выиграть первый матч в Майами

— Когда вы узнали, что в финале вам играть не с Карлосом Алькарасом, а с Янником Синнером, стало немного полегче на душе?

— Тяжело сказать. Я к этому спокойно отношусь. Смотрю матч конкурентов, и кто выиграл, тот и выиграл. Заслужил быть в финале, другого варианта нет. С другой стороны, да у меня не получилось хорошо сыграть с Алькарасом в Индиан-Уэллсе, навязать ему борьбу. Но возможно на другом корте, в Майами, было бы по-другому. Но этого мы уже никогда не узнаем. Да, после финала можно сказать, что хорошо, что я сыграл именно с Синнером (смеется).

— В комментариях пишут, что Синнер ваш клиент. Шесть побед в шести матчах над итальянцем — блестящий результат.

— Да, пока мне удается его обыгрывать, но все может измениться в один момент. Синнер — очень сильный теннисист. У него большое будущее.

— После завершения первой партии вы почувствовали, что вторая может сложиться для вас гораздо проще?

— На самом деле, нет. Во втором сете я почувствовал, что ему тяжело физически. Но в концовке первой, я этого понять не мог. Очень рад, что мне удалось взять все под контроль в самом начале второй партии и практически без нервов довести дело до победы.

— Вы всегда показываете суперигру на подаче соперника при счете 6:5. Особый настрой на этот гейм?

— Можно и так сказать. Это последний шанс не довести дело до тай-брейка, который может сложиться очень непредсказуемо. Поэтому стараюсь максимально выложиться.

— За счет чего вы так быстро перестроились с медленного покрытия Индиан-Уэллса на быстрое в Майами?

— Это все-таки хард. Даже если один мне нравится меньше, чем другой. Плюс было несколько дней подготовки. Понимал, что в начале будет очень тяжело. Самое главное было выиграть первый матч у Роберто [Карбальеса-Баэна]. Войти в турнир. Потом повезло, что следующий противник снялся из-за травмы. У меня было больше времени для тренировок и восстановления.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Посвящаю этот титул своей семье и команде

— У вас есть какая-то определенная традиция после победы. Позвонить родителям, съесть что-то определенное?

— Никакой традиции нет. Единственное отличие, что после победы ты получаешь очень много внимания. Когда проигрываешь финал, то в принципе у тебя нет никаких обязательств. Пару фотографий на корте, общение с прессой и можешь ехать по своим делам. А когда ты выигрываешь, то нужно встречаться со всеми спонсорами, делать очень много фото, раздавать интервью. Поэтому надеюсь сумею успеть на свой рейс из Майами.

— Кому посвящаете эту победу?

— Как и все предыдущие трофеи посвящаю титул своей семье и команде. В течение многих лет в моей команде практически не было изменений. Очень рад, что у нас такой сплоченный коллектив, а наша совместная работа вновь стала приносить плоды. В прошлом году мы также очень усердно работали, но что-то не получалось. Не было результата. В этом году все идет супер.

— Если бы после неудачного выступления на Australian Open вам бы сказали, что вы выиграете четыре трофея из пяти, то вы бы поверили?

— Вряд ли. Но верить всегда надо в лучшее. Рад, что у меня выдался такой отличный отрезок.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Есть все шансы, что в этом году на ATP Finals будет несколько россиян

— Вы уже практически обеспечили себе выход на Итоговый турнир ATP.

— Да и это очень круто. У меня отличный отрыв в чемпионской гонке, но никогда не знаешь, что произойдет по ходу сезона. Поэтому, я надеюсь, что продолжу хорошо играть. Всегда хочется быть среди участников ATP Finals. А чем выше ты там посеян, тем лучше ты завершишь сезон.

— На ваш взгляд, Андрей Рублев и Карен Хачанов могут попасть в топ-8 в 2023 году?

— Думаю, что каждый сезон у них хорошие шансы быть в восьмерке сильнейших. Андрей был там три сезона подряд, Карен в этом году ударно начал (дошел до полуфиналов Australian Open и Miami Open — «СЭ»). Так что есть все шансы, что в этом году в Турине будет несколько россиян. Но повторюсь, сезон длинный, нужно продолжать хорошо играть.

— Учитывая победу в Майами, поменяются ли ваши планы на грунтовый сезон?

— Пока ничего не менялось. Собираюсь играть все ближайшие «мастерсы». Я живу в Монте-Карло, но не играл там с 2019 года. Надеюсь, смогу там сыграть. Потом планирую выступить в Барселоне, Мадриде, Риме. Все эти турниры в моих планах. Конечно, посмотрим, как будет чувствовать себя мое тело. Буду мониторить по ситуации, но, если честно, в Майами я чувствовал себя отлично.

— На главных спортивных сайтах страны под тысячу комментариев в новости о вашей победе в Майами. Чувствуете, что делаете российских любителей тенниса счастливыми?

— Безусловно. Такое внимание приятно. Когда я начинал играть в теннис, то тогда блистали Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный. Они влюбили в теннис всю страну, в том числе и меня. Поэтому если из-за меня какие-то дети захотят играть в теннис, то это будет очень круто.