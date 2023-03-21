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Медведев проиграл Рублеву вместо отдыха. Как прошло русское дерби в Мексике

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Даниил оригинально борется с усталостью перед супертурниром в Майами.

Даниил Медведев и Андрей Рублев после турнира в Индиан-Уэллсе отправились вовсе не сразу в Майами, где на днях стартует очередной «мастерс», а в Мексику. Где на 40-тысячном стадионе в Мехико провели выставочный матч, который был запланирован еще почти полтора года назад! Причем ребята выдали настоящее шоу с тай-брейком решающего сета. Рублев победил 6:4, 2:6, 7:6 (7:4), но Медведев поражению явно не расстроился. Другой вопрос, не скажется ли этот вояж на состоянии и без того уставшей в последние недели первой ракетки России?

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Долгое ожидание

О том, что Рублев и Медведев проведут матч на стадионе в Мехико рамках мероприятия Tennis Showdown, стало известно еще осенью 2021-го. Изначально игра планировалась на 20 марта 2022 года, однако за неделю до нее встречу перенесли на год вперед. Организаторы заявили, что после консультации со всеми заинтересованными сторонами решили, что «сейчас не время проводить этот выставочный матч». Но при этом дали понять — Даниил и Андрей с удовольствием прилетят в Мексику в 2023-м.

Так и произошло. Уже в начале марта Медведев в соцсетях написал: «Очень взволнован перед возвращением в Мехико вместе с Андреем Рублевым 20 марта». Таким образом официально подтвердив, что столь долгожданная для мексиканской публики игра все-таки состоится. Помимо «главного блюда» в виде матча двух российских теннисных звезд организаторы подготовили и качественный разогрев — звезды парного тенниса из Колумбии Хуан-Себастьян Кабал и Роберт Фарах против любимцев мексиканской публики Сантьяго Гонсалеса и Мануэля Санчеса. На стадионе «Пласа Мексико» (он вмещает более 41 тысячи человек) также была запланирована и шоу программа с выступлением знаменитой в Мексике музыкальной группы Kabah. Однако все это яркое шоу было под большой угрозой из-за ситуации с Медведевым.

Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Напомним, что Даниил провел февраль и первую половину марта в стахановском стиле, выиграв турниры в Роттердаме, Дохе и Дубае (в ОАЭ в финале он обыграл как раз Рублева), а затем героически дойдя до решающего матча на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В общей сложности он выиграл 19 матчей подряд, победную серию в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени удалось прервать только испанцу Карлосу Алькарасу. Мало того, по ходу турнира Медведев умудрился подвернуть ногу во встрече четвертого круга против немца Александра Зверева и порезать руку в четвертьфинале против Алехандро Давидовича-Фокина.

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Теперь надо восстановиться

По логике израненный и уставший топ-теннисист должен был максимально воспользоваться несколькими днями паузы между двумя американскими «мастерсами» для отдыха и восстановления сил. Но, видимо, Даниил все же решил выполнить контрактные обязательства, несмотря на последние недели в теннисном режиме нон-стоп. Сразу после проигранного финала в Индиан-Уэллсе он вместе с Рублевым прилетел в Мехико. Россияне с улыбками попозировали с мексиканским флагом, хотя Медведев, надо признать, на фото выглядел немного уставшим. Что и неудивительно — между финалом в Индиан-Уэллсе и игрой в Мехико-Сити прошло менее суток, а ведь нельзя забывать и о перелете. Но шоу есть шоу.

Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Трибуны мексиканского стадиона, кстати, были заполнены, пусть не до отказа, но явно больше чем наполовину. И зрители явно получили удовольствие от тенниса, интриги и непринужденной игровой атмосферы. Кабал и Фара обыграли Гонсалеса и Санчеса 6:4, 4:6, 10:8, да и Медведев с Рублевым выдали красивое зрелище. Пусть наверняка и не выжимали себя по полной, они провели на корте три полных сета. И с удовольствием позировали затем с памятными призами. Медведев вообще, кстати, полюбил Мексику — в прошлом году он играл там дважды на официальных турнирах. Сперва в феврале 2022-го уступил в полуфинале Акапулько испанцу Рафаэлю Надалю, зато стал по итогам той недели первой ракеткой мира. А в августе 2022-го завоевал титул в Лос-Кабосе.

Что ж, долгожданное шоу состоялось, публика и организаторы довольны, деньги заработаны, теперь можно подумать и о турнире в Майами. Рублев, наверняка, подходит к этому «мастерсу» отдохнувшим, что же касается Медведева, то ему, конечно, придется непросто. Впрочем, несколько дней до стартовой игры все же есть. Даниил начнет со второго круга с победителем испанского дерби — Бернабе Сапаты Миральеса и Роберто Карабаллеса Баэны, любого из которых он, по идее, должен обыгрывать даже уставшим.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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