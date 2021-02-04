Игроки из Евросоюза получили преимущество над остальными. Главный принцип ATP под угрозой

Из-за семидневного карантина на турнир в Монпелье заявились почти все европейцы, а все остальные — в пролете

Угроза распространения коронавируса может помешать ATP соблюдать свой основной принцип в этом сезоне, а именно обеспечить равные возможности для игроков заявляться на турниры. Например, после Australian Open ряд теннисистов собирались поехать на турнир ATP-250 в Монпелье, но отказались от этой идеи. Причина — жесткий карантин во Франции для граждан стран, не входящих в Евросоюз. То есть представитель ЕС может прилететь во Францию и начать тренироваться/играть, а игрок из России или Великобритании должен находиться в изоляции семь дней.

Разные возможности

Условному Андрею Рублеву или Милошу Раоничу надо прилететь в Монпелье минимум за семь дней до начала турнира. И без тренировок выйти на матч первого круга. Или приезжать еще раньше и тогда пару дней посвятить тому, чтобы прийти в форму. Понятно, турнир в Монпелье — это не Australian Open. Тут организаторы не будут оплачивать игроку и его тренеру проживание/питание/трансферы. Теннисисту придется тратить на это свои средства, а в случае вылета в первом круге игрок получит примерно 3000 долларов и не сможет покрыть все свои расходы.

На турнирах «Большого шлема» длительный карантин как минимум оправдан финансово. На том же Australian Open за первый круг можно получить 100 000 австралийских долларов. Также в такой ситуации увеличивается риск получить травму. Естественно, что почти никто на такое не пойдет. На французский турнир заявились только два игрока, не представляющие страны ЕС, — австралиец Ник Кириос и американец Рейли Опелка (хотя и их участие под вопросом). И так может произойти с целым рядом турниров в Старом Свете в 2021 году.

В марте намечены турниры в Роттердаме и Марселе, в апреле — в Марбелье, Монако, Барселоне, Белграде, Мюнхене и Эшториле... Хочется верить, что скоро вакцинация приостановит распространение COVID-19, но если все будет развиваться по текущему сценарию, то сезон получится очень проблемным.

К тому же сегодня Европа ужесточила правила въезда в шенгенскую зону. Попасть в Евросоюз теперь смогут иностранцы, в чьих государствах ситуация с коронавирусом лучше, чем в самом ЕС. Требования у Брюсселя к третьим странам такие: тестов должно проводиться очень много, а выявляться новых зараженных предельно мало, за две недели не более 25 человек на 100 тысяч населения. И самое главное — никаких южноафриканских, британских или бразильских мутаций. В итоге страны, гражданам которых разрешат въехать в ЕС, можно пересчитать по пальцам: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. Для людей из третьих стран обязательно прохождение теста на коронавирус. После прибытия даже при наличии этого теста люди должны проходить карантин 14 дней.

Распространится ли вся эта история на спортсменов — большой вопрос. Если да, то, возможно, европейские теннисные турниры в 2021 году могут вообще не состояться.

Australian Open не перенесут

Не все гладко складывается и в Австралии. В январе более 70 участников Australian Open были вынуждены сидеть две недели взаперти в гостинице, где не открываются окна. А некоторые и вовсе оставались без горячей еды.

— Не хватает бытовых деталей, — рассказывает «СЭ» заслуженный тренер России Борис Собкин, который сейчас консультирует несколько игроков из топ-50. — Теннисистам порой приходится есть холодную еду. Пока ее доставят на 20-й или 30-й этаж, пройдя все проверки, она уже остывает. Можно было предвидеть эту ситуацию и приобрести микроволновки. Но этого сделано не было. Но есть и вторая сторона. В Австралии очень мало заразившихся коронавирусом (в январе в среднем заболевает не более 30 человек в день). Но это обусловлено очень жестким локдауном. Людям нельзя переезжать из одного штата в другой, практически нельзя выходить из дома. Причем эти правила действуют давно. Жители Австралии заплатили высокую цену, чтобы избежать риска распространения нового вируса. И, конечно, они не хотят, чтобы его привезли им из других стран. А на Australian Open приехало около тысячи человек. Риск стопроцентный. Поэтому можно сказать, что австралийцы сделали все правильно.

Затем начался ATP Cup, и разговоры о коронавирусе немного поутихли, но уже на второй игровой день COVID-19 был выявлен у одного из работников карантинного отеля. После этого случая все матчи четверга были отменены, а 507 человек, включая 160 игроков, сдали тесты на коронавирус. Существовала вероятность, что турнир перенесут или вовсе отменят, но глава Tennis Australia и директор Australian Open Крэйг Тайли успокоил болельщиков.

— Australian Open перенесен не будет и начнется в понедельник 8 февраля. Только жеребьевка перенеслась на один день.

— Шесть турниров в Мельбурне возобновятся в пятницу.

— Чтобы закончить турниры до конца этой недели, ряду теннисистов придется провести два матча за день.

— Сейчас ведутся переговоры с ATP и WTA о возможном изменении формата матчей, чтобы точно завершить все турниры до начала Australian Open.

— Расписание ATP Cup просто сдвинется еще на один день — теперь турнир кончится не в субботу, а в воскресенье. В пятницу пройдут последние групповые матчи, в субботу — полуфиналы, в воскресенье — финал.

Напомним, что наша сборная вышла в полуфинал ATP Cup, где встретится с победителем матча Сербия — Германия.