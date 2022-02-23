Зверева дисквалифицировали с турнира ATP в Акапулько за неспортивное поведение
Немецкий теннисист Александр Зверев дисквалифицирован с турнира ATP в Акапулько (Мексика) за неспортивное поведение.
После матча парного турнира, в котором Зверев вместе с бразильцем Марселу Мело уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Арри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10), теннисист подошел к судейской вышке и несколько раз ударил по ней своей ракеткой, а также высказал свое недовольство работой арбитра.
Как сообщает пресс-служба ATP, было принято решение отстранить Зверева от дальнейшего участия в турнире.
Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco.— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 23, 2022
The updated Draw can be viewed here:https://t.co/Hqdsgiplgm
В одиночной мужской сетке немец вышел во второй круг. В первом круге он обыграл американца Дженсона Бруксби (3:6, 7:6 (12:10), 6:2). Матч закончился в 4.55 по местному времени, что стало самым поздним завершением матча на уровне ATP за всю историю.
Соотечественник Зверева Петер Гойовчик автоматически вышел в четвертьфинал одиночного мужского турнира благодаря дисквалификации Зверева.