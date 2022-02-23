Зверева дисквалифицировали с турнира ATP в Акапулько за неспортивное поведение

Немецкий теннисист Александр Зверев дисквалифицирован с турнира ATP в Акапулько (Мексика) за неспортивное поведение.

После матча парного турнира, в котором Зверев вместе с бразильцем Марселу Мело уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Арри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10), теннисист подошел к судейской вышке и несколько раз ударил по ней своей ракеткой, а также высказал свое недовольство работой арбитра.

Как сообщает пресс-служба ATP, было принято решение отстранить Зверева от дальнейшего участия в турнире.

Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco.



The updated Draw can be viewed here:https://t.co/Hqdsgiplgm — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 23, 2022

В одиночной мужской сетке немец вышел во второй круг. В первом круге он обыграл американца Дженсона Бруксби (3:6, 7:6 (12:10), 6:2). Матч закончился в 4.55 по местному времени, что стало самым поздним завершением матча на уровне ATP за всю историю.

Соотечественник Зверева Петер Гойовчик автоматически вышел в четвертьфинал одиночного мужского турнира благодаря дисквалификации Зверева.