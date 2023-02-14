Зверев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл корейца Квон Сун Ву в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4), продолжительность игры — 1 час 40 минут.

17-я ракетка мира Зверев 10 раз подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 63-й ракетки Сун Ву 4 эйса, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Зверев сыграет с Таллоном Грикспуром из Нидерландов, который на старте турнира обыграл шведа Микаэля Имера (7:6 (9:7), 7:5).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 8) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:4, 7:6 (7:4)

Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Микаэль Имер (Швеция, Q) — 7:6 (9:7), 7:5