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Сегодня, 09:31

Зверев — о своей форме: «Я могу и хочу побеждать»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своей физической форме.

«Я доволен своей формой. Я играю хорошо, все в порядке. Теперь я снова могу прийти на турнир и сказать: я могу и хочу победить», — приводит Tennis Infinity слова Зверева.

На «Ролан Гаррос» 2023 года Зверев дошел до полуфинала, где уступил норвежцу Касперу Рууду.

На этой неделе немец выступит на турнире в Галле. В первом круге он встретится с австрийцем Домиником Тимом. Матч между теннисистами пройдет 20 июня.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/zverev-relishes-being-back-in-position-where-he-can-win-in-halle
Теннис
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