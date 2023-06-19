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Сегодня, 14:05

Чесноков считает, что Медведеву будет непросто пройти первый круг турнира в Галле

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира в Галле.

«Я считаю, что Даниилу будет непросто пройти первый круг, так как его соперник уже успел почувствовать корты, мячи, это все очень важно. Как-то раз я прошел квалификацию, потом вышел на итальянца, который в рейтинге стоял гораздо выше меня, и он весь матч просто мячи собирал, я ему всего один гейм подарил. Медведев не прошел первый круг в последних турнирах. Может быть, сейчас у него меньше уверенности, но по идее он гораздо сильнее, умеет хорошо играть на траве, но соперник может преподнести сюрпризы», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге Медведев сыграет с американцем Маркосом Гироном, который прошел в основную часть турнира через квалификацию. Матч между теннисистами пройдет 19 июня и начнется в 18.35 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18058509
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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