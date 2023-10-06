Зверев признался, что борется с чувством усталости

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что надеется обеспечить себе место на Итоговом турнире ATP .

«На самом деле, я думаю, что последние несколько месяцев играл хорошо. У меня есть цель: я хочу войти в число восьми лучших игроков и оказаться в Турине. Но сейчас я чувствую усталость. Однако я стараюсь не думать об этом — мне нужно как-то справиться с усталостью. Мое выступление в Китае было неплохим. Я выиграл титул и вышел в полуфинал турнира в Пекине. Мне кажется, что там я тоже показал очень хороший теннис. Посмотрим, как пойдут дела в Шанхае», — приводит TennisUpToDate слова спортсмена.

26 сентября Зверев стал победителем турнира в Чэнду. В финальном матче он обыграл россиянина Романа Сафиуллина. Теперь на счету 26-летнего немца 21 завоеванный титул на турнирах ATP.

Во втором круге турнира в Шанхае Зверев снова встретится с Сафиуллиным. Матч между теннисистами пройдет 6 октября.