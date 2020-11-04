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Зверев победил Кецмановича во втором раунде «Мастерса» в Париже

19:17
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В матче второго раунда турнира АТР в Париже (Франция) немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:2).

В другой игре второго круга парижского «Мастерса» австралиец Алекс Де Минаур оказался сильнее итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 7:5).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 16) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 7:5

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