Зверев победил Кецмановича во втором раунде «Мастерса» в Париже
19:17
В матче второго раунда турнира АТР в Париже (Франция) немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:2).
В другой игре второго круга парижского «Мастерса» австралиец Алекс Де Минаур оказался сильнее итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 7:5).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 16) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 7:5
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...