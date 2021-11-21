Зверев победил Джоковича и сыграет с Медведевым в финале Итогового турнира АТР

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл серба Новака Джоковича (6:7 (4:7), 6:4, 6:3) в полуфинале Итогового турнира АТР. Соревнования проходят в Турине (Италия).

Матч продолжался два часа и 29 минут. Зверев сделал 14 эйсов при одной двойной ошибке. У его соперника 15 эйсов и одна двойная.

В финале соперником Зверева станет российский теннисист Даниил Медведев. Матч состоится 21 ноября. Начало в 19.00 по московскому времени.

16 ноября они встречались в группе. Тогда победил Медведев — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)