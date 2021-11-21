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Зверев о финале Итогового турнира ATP против Медведева: «Жду с нетерпением — думаю, матч будет отличным»

03:27
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Немецкий теннисист Александр Зверев подвел итоги полуфинала Итогового турнира ATP против серба Новака Джоковича(7:6, 4:6, 6:3).

«Потребовалось очень много физических усилий. Все наши матчи идут часами. С ним я провел больше всего времени на корте в этом сезоне. Конечно, я рад, что победил и вышел в финал.

Финал с Медведевым? В группе я проиграл ему 6:8 на решающем тай-брейке. Просто жду матча с нетерпением — думаю, он будет отличным. Если не считать «Шлемы» и Олимпиаду, это крупнейший турнир в мире. Здесь только лучшие, так что победа нам нем будет очень ценной», — сказал Зверев после матча.

Финал Итогового турнира ATP Медведев — Зверев пройдет 21 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

16 ноября они встречались в группе. Тогда победил Медведев — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)

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Сергей Разин все материалы автора
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