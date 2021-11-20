Тарпищев: «Матч был для Медведева, как работа, а не как что-то творческое»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил Даниила Медведева с выходом в финал Итогового турнира ATP.

«Считаю, что на полуфинальной стадии уже все уставшие, причем усталость накопилась не за конкретный турнир, а за весь сезон. Но Даня играл просто, без излишеств, матч этот был для него, как работа, а не как что-то творческое. Молодец, что уверенно выиграл. Перед финалом отдыха будет побольше, чем у соперника, в данном случае это важно и дает небольшое преимущество», — сказал Тарпищев ТАСС.

В финальном матче в воскресенье Медведев сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.