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Зверев победил Дельена во втором раунде турнира в Риме

16:02
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В матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия) немецкий теннисист Александр Зверев победил боливийца Уго Дельена (6:2, 6:2).

Матч продолжался один час и 21 минуту. В третьем раунде соперником Зверева станет японец Кеи Нишикори.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 6:2, 6:2

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