Зверев победил Дельена во втором раунде турнира в Риме
16:02
В матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия) немецкий теннисист Александр Зверев победил боливийца Уго Дельена (6:2, 6:2).
Матч продолжался один час и 21 минуту. В третьем раунде соперником Зверева станет японец Кеи Нишикори.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 6:2, 6:2
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