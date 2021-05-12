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Карацев победил Медведева во втором раунде турнира в Риме

16:30
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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Российский теннисист Аслан Карацев победил своего соотечественника Даниила Медведева (6:2, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия).

Соперником россиянина в третьем раунде станет американец Райлли Опелка.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:2, 6:4

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 12) — 6:2, 6:1

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