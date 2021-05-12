Карацев победил Медведева во втором раунде турнира в Риме
16:30
Российский теннисист Аслан Карацев победил своего соотечественника Даниила Медведева (6:2, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия).
Соперником россиянина в третьем раунде станет американец Райлли Опелка.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:2, 6:4
Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 12) — 6:2, 6:1
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