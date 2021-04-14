Зверев обыграл Сонего во втором раунде турнира в Монте-Карло
18:58
Немецкий теннисист Александр Зверев победил итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Монте-Карло (Монако).
Матч продолжался один час и 39 минут. Следующим соперником Зверева станет бельгиец Давид Гоффен.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:3
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