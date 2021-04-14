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Зверев обыграл Сонего во втором раунде турнира в Монте-Карло

18:58
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Монте-Карло (Монако).

Матч продолжался один час и 39 минут. Следующим соперником Зверева станет бельгиец Давид Гоффен.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:3

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