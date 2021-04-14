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Хачанов и Рублев проиграли во втором раунде парного турнира в Монте-Карло

19:53
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев прекратили борьбу в парном разряде турнира АТР в Монте-Карло (Монако). Во втором раунде их победили Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 6:3, 6:1.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:1

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