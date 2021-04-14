Хачанов и Рублев проиграли во втором раунде парного турнира в Монте-Карло
19:53
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев прекратили борьбу в парном разряде турнира АТР в Монте-Карло (Монако). Во втором раунде их победили Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 6:3, 6:1.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:1
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