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Зверев обыграл Эванса в третьем раунде турнира в Мадриде

21:51
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил британца Дэниэла Эванса (6:3, 7:6) в третьем раунде турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался один час и 39 минут. В 1/4 финала соперником Зверева станет испанец Рафаэль Надаль.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:3)

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