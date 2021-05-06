Зверев обыграл Эванса в третьем раунде турнира в Мадриде
21:51
Немецкий теннисист Александр Зверев победил британца Дэниэла Эванса (6:3, 7:6) в третьем раунде турнира АТР в Мадриде (Испания).
Матч продолжался один час и 39 минут. В 1/4 финала соперником Зверева станет испанец Рафаэль Надаль.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:3)
Читайте также
Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю