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Надаль и Осака получил премию Laureus как лучшие спортсмены года

22:25
Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом 2020 года по версии спортивной премии Laureus, сообщает официальный Twitter мероприятия 6 мая. Лучшей спортсменкой года признали японскую теннисистку Наоми Осаку.

Лучшей командой года признана «Бавария». В прошедшем сезоне клубу удалось выиграть все турниры, в которых он участвовал, в том числе Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил премию в номинации «спортивное вдохновение» за свою благотворительную деятельность. Пилот команды «Мерседес», чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон был награжден как защитник прав спортсменов.

Специальную премию за достижения в спорте на протяжении своей жизни получила бывшая американская теннисистка, основатель WTA Билли Джин Кинг. Первый в истории триатлонист с синдромом Дауна американец Крис Никич был награжден премией за лучший спортивный момент года. Канадский сноубордист Макс Парро получил награду за лучшее возвращение года — он вернулся в спорт, переболев лимфомой Ходжкина.

Награду «прорыв года» вручат игроку в американский футбол Патрику Махоумсу. Он стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ (сейчас ему 25 лет — прим. «СЭ»), который выиграл Супербоул. Он стал чемпионом в составе «Канзас Сити».

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