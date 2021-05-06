Надаль и Осака получил премию Laureus как лучшие спортсмены года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом 2020 года по версии спортивной премии Laureus, сообщает официальный Twitter мероприятия 6 мая. Лучшей спортсменкой года признали японскую теннисистку Наоми Осаку.

? Another stellar year for @RafaelNadal peaked at @rolandgarros in October



? A straight sets victory in the French Open final marked 100 wins in the tournament, a 13th title and a record equalling 20 Grand Slams#Laureus21 pic.twitter.com/DWADyWUXZr — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

Лучшей командой года признана «Бавария». В прошедшем сезоне клубу удалось выиграть все турниры, в которых он участвовал, в том числе Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил премию в номинации «спортивное вдохновение» за свою благотворительную деятельность. Пилот команды «Мерседес», чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон был награжден как защитник прав спортсменов.

Специальную премию за достижения в спорте на протяжении своей жизни получила бывшая американская теннисистка, основатель WTA Билли Джин Кинг. Первый в истории триатлонист с синдромом Дауна американец Крис Никич был награжден премией за лучший спортивный момент года. Канадский сноубордист Макс Парро получил награду за лучшее возвращение года — он вернулся в спорт, переболев лимфомой Ходжкина.

Награду «прорыв года» вручат игроку в американский футбол Патрику Махоумсу. Он стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ (сейчас ему 25 лет — прим. «СЭ»), который выиграл Супербоул. Он стал чемпионом в составе «Канзас Сити».