Циципас уступил Рууду в третьем раунде турнира в Мадриде
20:31
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:4), 6:4) в третьем раунде турнира АТР в Мадриде (Испания).
Матч продолжался один час и 35 минут. В 1/4 финала соперником Рууда станет Александр Бублик из Казахстана.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:4), 6:4
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