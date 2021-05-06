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Циципас уступил Рууду в третьем раунде турнира в Мадриде

20:31
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Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:4), 6:4) в третьем раунде турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался один час и 35 минут. В 1/4 финала соперником Рууда станет Александр Бублик из Казахстана.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:4), 6:4

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