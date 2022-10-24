Зверев не сыграет в финале Кубка Дэвиса

Немецкий теннисист Александр Зверев не выступит в финале Кубка Дэвиса.

«На данный момент не похоже, что Александр Зверев снова будет готов вернуться в строй до Кубка Дэвиса», — сообщает Eurosport, ссылаясь на заявление Федерации тенниса Германии.

Сборную Германии в финале Кубка Дэвиса будут представлять Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф и Янник Ганфманн в одиночном разряде, а также Тим Пюц и Кевин Кравиц в парном разряде.

Эти игроки были убедительны и заслуживают того, чтобы продолжить путь вместе. Конечно, мы не фавориты, но с нетерпением ждем этого вызова", — цитирует тот же источник капитана сборной Германии Михаэля Кольманна.

Зверев планировал выступить в групповом этапе Кубка Дэвиса, но за несколько дней до начала соревнований стало известно, что у теннисиста обнаружили отек костей. Спортсмен отметил, что это не связано с травмой, полученной ранее, на «Ролан Гаррос».

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдет в Малаге (Испания) с 21 по 27 ноября.