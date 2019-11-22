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Жерар Пике: «У Кубка Дэвиса 119-летняя история, а турниру Федерера три года»

20:36
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Инвестор обновленного Кубка Дэвиса Жерар Пике поделился мнением о Кубке Лейвера. Роджер Федерер — один из его организаторов.

— Мы встречались с агентом Федерера и мне казалось, что у нас хорошие отношения, — цитирует испанца gotennis со ссылкой на Express. —  Видимо, я чего-то не понял. Не думаю, что его Кубок Лейвера может конкурировать с Кубком Дэвиса. У нас 119-летняя история, а турниру Федерера три года. Я не против Роджера, но нужно отталкиваться от своих бизнес-интересов.

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