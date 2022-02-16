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Сегодня, 20:57

Жабер обыграла Пегулу во втором раунде турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Тунисская теннисистка Онс Жабер победила американку Джессику Пегулу (6:3, 6:1) в матче второго раунда турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и семь минут. В следующем раунде Жабер сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Симона Халеп (Румыния).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:1

Теннис
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