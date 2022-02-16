Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии во втором круге турнира ATP 250 в Дохе.
Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
В четвертьфинале россиянин сыграет с Марином Чиличем из Хорватии.
Хачанов занимает 27-е место в рейтинге ATP, хорватский теннисист находится на 24-й позиции.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 071 030 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 6) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 7:6 (7:4), 6:3
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