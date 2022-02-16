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Сегодня, 21:15

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии во втором круге турнира ATP 250 в Дохе.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В четвертьфинале россиянин сыграет с Марином Чиличем из Хорватии.

Хачанов занимает 27-е место в рейтинге ATP, хорватский теннисист находится на 24-й позиции.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 6) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Карен Хачанов
Марин Чилич
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