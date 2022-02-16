Давидович Фокина обыграл Эванса во втором раунде турнира в Дохе

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил британца Дэниэла Эванса (4:6, 7:5, 6:4) в матче второго круга турнира АТР в Дохе (Катар).

Матч продолжался два часа и 53 минуты. Следующим соперником испанца станет его соотечественник Роберто Баутиста Агут.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — 4:6, 7:5, 6:4