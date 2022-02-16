Давидович Фокина обыграл Эванса во втором раунде турнира в Дохе
Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил британца Дэниэла Эванса (4:6, 7:5, 6:4) в матче второго круга турнира АТР в Дохе (Катар).
Матч продолжался два часа и 53 минуты. Следующим соперником испанца станет его соотечественник Роберто Баутиста Агут.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 071 030 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — 4:6, 7:5, 6:4
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