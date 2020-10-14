Заразившийся коронавирусом теннисист сбежал из России в неизвестную страну

Детективная история произошла в рамках теннисного турнира в Санкт-Петербурге. 12 октября стало известно о снятии с турнира одного из теннисистов из-за заражения коронавирусом. Позднее выяснилось, что им оказался Сэм Куэрри, который должен был играть с Денисом Шаповаловым.

Положительный тест на коронавирус сдали также его жена Эбби и их восьмимесячный сын Форд.

Как сообщил журналист Бен Ротенберг в Twitter, вся семья должна была остаться в отеле Санкт-Петербурга на две недели и, несмотря на высокую цену номера, выразила готовность пойти на этот шаг. Однако затем Сэму позвонили представители службы здравоохранения и предписали пройти медобследование. Врач сообщил, что при обнаружении симптомов, их могут госпитализировать.

Семья Куэрри испытывала легкие симптомы и опасалась госпитализации в России, особено с учетом того, что с ними был малолетний сын. Родители боялись разлучаться с ребенком в чужой стране.

У Сэма были спонсорские бонусы для аренды частного самолета, и он оплатил перелет через границу с Россией. Ротенберг отмечает, что вся семья сидела во время полета на максимально возможной дистанции от пилота. Они прибыли в некую «соседнюю европейскую страну», где для въезда не требуются тесты на ковид.

Сам Куэрри не разглашает название страны, опасаясь экстрадиции.

В ATP выразили недовольство тем, что американец нарушил протоколы безопасности, и заявили о проведении расследования.