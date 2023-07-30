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Сегодня, 01:35

Вавринка обыграл Сонего и вышел в финал турнира в Умаге

Сергей Разин
корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в полуфинале турнира в Умаге обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 38-летнего швейцарца 5 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале Вавринка встретится с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стэн Вавринка (Швейцария, 6) — Лоренцо Сонего (Италия, 2) — 6:3, 6:4

Стэн Вавринка
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