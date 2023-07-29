Фритц вышел в финал домашнего турнира в Атланте

Американец Тэйлор Фритц победил соотечественника Джеффри Джона Вольфа в полуфинале турнира в Атланте (США) — 6:3, 7:5. Встреча длилась 1 час 22 минуты.

Для 9-й ракетки мира это 11-й финал (5 титулов) турнира ATP в карьере. Он выиграл последние 4 финала, в которых участвовал.

В финале 25-летний Фритц сыграет с победителем матча Александр Вукич (Австралия) — Уго Умбер (Франция, 7).

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Джеффри Джон Вольф (США, 8) — 6:3, 7:5