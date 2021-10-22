В Швейцарии запустили трамвай в честь теннисиста Роджера Федерера
В Базеле запустили трамвай в честь Роджера Федерера
20:12
В Базеле запустили трамвай в честь теннисиста Роджера Федерера, сообщил спортсмен в своем Twitter.
«Заходите на борт FedExpress. Для меня это честь. Я как будто еще вчера был мальчишкой и ездил на тренировки на трамвае номер восемь», — написал теннисист.
40-летний Федерер занимает 11-е место в рейтинге ATP. Швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008).
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