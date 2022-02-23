Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Он обыграл во втором круге представителя Кореи Квон Сун Ву.

Россиянин уступил в первом сете со счетом 4:6, но потом забрал две следующие партии — 6:0, 6:3.

За 1 час 44 минуты матча Рублев сделал 15 эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Сун Ву семь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, четырежды допустив двойную ошибку.

Соперником Рублева по четвертьфиналу станет американец Маккензи Макдональд.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Квон Сун Ву (Корея) — 4:6, 6:0, 6:3