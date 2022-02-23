Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:00

Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Он обыграл во втором круге представителя Кореи Квон Сун Ву.

Россиянин уступил в первом сете со счетом 4:6, но потом забрал две следующие партии — 6:0, 6:3.

За 1 час 44 минуты матча Рублев сделал 15 эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Сун Ву семь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, четырежды допустив двойную ошибку.

Соперником Рублева по четвертьфиналу станет американец Маккензи Макдональд.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Квон Сун Ву (Корея) — 4:6, 6:0, 6:3

Андрей Рублев
6
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев: «Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после парного матча на турнире в Акапулько»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости