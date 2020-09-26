В финале турнира в Гамбурге Рублев сыграет с Циципасом
19:13
Грек Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале второй номер «посева» обыграл Кристиана Гарина из Челси — 7:5, 3:6, 6:3.
Соперником Циципаса станет россиянин Андрей Рублев, обыгравший ранее Каспера Рууда из Норвегии — 6:4, 6:2.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:5, 3:6, 6:4
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