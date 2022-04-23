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Сегодня, 18:00

В Федерации тенниса России считают, что Хачанову немного не хватило до победы над Джоковичем

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Карена Хачанова от серба Новака Джоковича (6:4, 1:6, 2:6) в полуфинале турнира в Белграде.

«Проиграть Новаку в трех сетах это вовсе не зазорно. В первом сете Карен показал на что он способен, показал свою игру. Новак как обычно в своем стиле, дает выиграть сопернику в первом сете, а после постепенно берет игру в свои руки и добивает соперника в конце. Любая игра с Новаком это очень хорошая школа и для Карена в том числе. Никто же не говорил, что Карен обязан был его обыграть, ну вот так сложилась игра, ему до победы не хватило всего немного. На самом деле, как показывает практика, Новаку играть у себя дома не так-то и просто. На него влияет ответственность перед своими болельщиками», — заявил Селиваненко корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В другом полуфинале турнира сыграет еще один представитель России Андрей Рублев, его соперником является Фабио Фоньини из Италии.

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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