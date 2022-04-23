Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что проблемы в игре российского теннисиста Карена Хачанова связаны с отсутствием должной вариативности.

Хачанов в полуфинале турнира в Белграде уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:4, 1:6, 2:6.

«У Хачанова одна беда — надо набирать вариации игры. Пока он свежий, играет хорошо, но сильные соперники к его стилю привыкают, часто переламывают ход матча, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Надо разнообразить игру — это, правда, больше от тренера зависит. Но по качеству игры для себя он достойно выглядит сейчас».

25-летний Хачанов располагается на 26-й строчке в рейтинге АТР и получил третий номер посева на турнире в Белграде.