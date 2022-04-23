Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в полуфинале турнира ATP в Белграде сербу Новаку Джоковичу в трех сетах — 6:4, 1:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 59 минут.

На счету россиянина один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. У серба — шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из двух.

В финале Джокович встретится с победителем пары Фоньини — Рублев.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 26) — 4:6, 6:1, 6:2