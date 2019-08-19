Победитель двух турниров ATP, ныне тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился впечатлениями от игры Даниила Медведева в американской серии, а также высказал свое мнение о том, чем обусловлены успехи российских теннисистов.

— Впечатления от игры Даниила замечательные. Других и быть не может, — сказал Куницын. — Все мы его поздравляем, он действительно провел три превосходные недели, а с третьей попытки выиграл в финале, а до этого победив в потрясающем полуфинальном матче Новака Джоковича. Я очень рад его прогрессу и тому направлению, в котором он движется.

— Как Даниил в течение трех недель выдерживает игру на таком высокого уровня?

— Мы все знали, что он способен показывать такие высокие результаты, но что он выдержал эти три недели с физической и психологической точки зрения — это говорит о том, что он уже готов проводить на высоком уровне двухнедельные турниры «Большого шлема».

— Не скажутся ли эти последние турниры на его выступлении на US Open?

— Уверен, что скажутся, но будем надеяться, что в положительную сторону, ведь Даниил этими матчами набрал огромную уверенность. С точки зрения физических кондиций, я думаю, что за неделю он сможет восстановиться. Но самое главное, это психологический момент. Надеюсь, что на предстоящем турнире ему хватит эмоций, что в первых кругах ему выпадет хороший жребий, чтобы он мог постепенно вкатиться в турнир. Если так произойдет, то все будет хорошо.

— Почему Даниил выдерживает такие трехнедельные интенсивы, а пятисетовые матчи даются ему с трудом?

— Во-первых, он впервые выдержал три недели, а, во-вторых, пятисетовые матчи накладывают другие требования с тактической точки зрения. Даниил в этом плане прибавил, и я считаю, что вопрос времени, когда он сможет показать это на турнирах «Большого шлема». Хотя, с другой стороны, мы видели, как он в Австралии дошел до четвертого круга, где у него были шансы и с Новаком Джоковичем. Так что все это у Даниила есть и если он будет также прогрессировать, то все это вопрос времени.

— С чем, на ваш взгляд, связан такой подъем в российском мужском теннисе?

— Ребята с юношеского возраста были в мировых лидерах и постоянно прогрессировали, а теперь в юном возрасте являются настоящими профессионалами. Кроме того, у них хорошая команда, ребята стараются и идут к намеченным целям. Самое главное, чтобы никому из них не мешали травмы. (Петр Григоренко)