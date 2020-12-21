Тренер Рублева Висенте признан лучшим наставником года по версии АТР

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублева, признан лучшим тренером года по версии АТР. В числе номинантов он обошел Жиля Сервара (тренера Даниила Медведева), Хуан Игнасио Челу (Диего Шварцмана), Николаса Массу (Доминика Тима), Риккардо Пьятти (Янника Синнера). Сам Рублев получил награду «Прогресс года».

В номинации «Возврашение года» победу одержал канадец Ванек Поспишил, который вернулся на корт после травмы спины и вышел в два финала серии АТР.

Новичком года признан Карлос Алькарас, 17-летний испанец, выигравший три «челленджера» за сезон.

В 18-й раз подряд самым любимым среди болельщиков теннисистов признан Роджер Федерер.

Награду Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру» получил Рафаэль Надаль, а лучшим игроком года признан первый номер рейтинга Новак Джокович.

Награду Артура Эша «За человечность и благотворительность» получил американец Фрэнсис Тиафу.