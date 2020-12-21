Рублев получил премию «Прогресс года» от АТР
21:55
Российский теннисист Андрей Рублев получил премию АТР за наибольший прогресс года, сообщает официальный сайт организации.
На премию также претендовали Диего Шварцман, Уго Умбер и Янник Синнер. В 2020 году Рублев выиграл пять турниров ATP и завершил сезон на восьмом месте в рейтинге.
23-летний Рублев в завершившемся сезоне выиграл турниры в Аделаиде, Дохе, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю