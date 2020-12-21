Рублев получил премию «Прогресс года» от АТР

Российский теннисист Андрей Рублев получил премию АТР за наибольший прогресс года, сообщает официальный сайт организации.

На премию также претендовали Диего Шварцман, Уго Умбер и Янник Синнер. В 2020 году Рублев выиграл пять турниров ATP и завершил сезон на восьмом месте в рейтинге.

23-летний Рублев в завершившемся сезоне выиграл турниры в Аделаиде, Дохе, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.