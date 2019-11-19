Тренер Надаля подвел итоги сезона для теннисиста

Тренер испанца Рафаэля Надаля Карлос Мойя отметил, что его спортсмен прекрасно провел сезон.

— Этот сезон я бы оценил на 9,9 из 10, — цитирует Tennis World USA специалиста. — После всего, что он прошел в начале сезона, Рафаэль выиграл два турнира «Большого шлема» и завершил год в качестве первой ракетки мира. Это просто невероятно. Он здорово развился физически, психологически, в плане понимания игры. Способность Надаля развиваться удивляет.