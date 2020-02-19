Тим вышел во второй раунд турнира в Рио-де-Жанейро

Австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй раунд турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В первом раунде он обыграл бразильца Фелипе Мелигени Альвеса — 6:2, 4:6, 6:1.

Во втором круге австриец сыграет с испанцем Хайме Мунаром.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 759 905 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 1) — Мелигени Родригес Альвес Фелипе (Бразилия, WC) — 6:2, 4:6, 6:1

Тиагу Монтейру (Бразилия) — Гвидо Пелья (Аргентина, 4) — 5:7, 6:4, 7:6

Душан Лайович (Сербия, 2) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:1

Джанлука Маджер (Италия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 7:6, 7:5

Жоау Домингеш (Португалия, Q) — Федерико Гайо (Италия, LL) — 7:6, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия) — Леонардо Майер (Аргентина) — 6:1, 5:7, 6:4

Хайме Мунар (Испания) — Сальваторе Карузо (Италия) — 7:5, 6:4

Борна Чорич (Хорватия, 5) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 7:6 (7:5), 7:5

Аттила Балаж (Венгрия, LL) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:4, 6:3