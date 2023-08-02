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Сегодня, 21:05

Тим сыграет с французом Риндеркнехом в четвертьфинале турнира в Кицбюэле

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл китайца Чжан Чжичжэня во втором круге турнира в Кицбюэле. Матч завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

В другом матче француз Артур Риндеркнех обыграл второго «сеянного» турнира Янника Ханфманна — 7:6 (7:3), 6:3.

Тим и Риндеркнех встретятся в 1/4 финала турнира. Игра пройдет 3 августа.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Янник Ханфманн (Германия, 2) — 7:6 (7:3), 6:3

Доминик Тим (Австрия, WC) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 1:6, 6:3, 6:2

Теннис
Доминик Тим
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