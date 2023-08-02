Шевченко сыграет с Эвансом в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

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Англичанин Дэниэл Эванс сыграет с россиянином Александром Шевченко в полуфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Во втором круге Эванс победил француза Грегуара Баррера со счетом 2:6, 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 54 минуты.

Матч 1/4 финала турнира между Эвансом и Шевченко пройдет в четверг, 3 августа.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, 9) — Грегуар Баррер (Франция) — 2:6, 6:0, 6:3