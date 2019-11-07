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Тим объяснил, в чем сложность игры против Федерера, Надаля и Джоковича

13:23
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Австрийский теннисист Доминик Тим отметил, что одно из главных преимуществ трех ведущих теннисистов мира швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича — стабильность.

— Федерер, Надаль и Джокович выиграли не менее 16 титулов на турнирах «Большого шлема» каждый, — цитирует Tennis World USA. — Молодежи с ними не повезло. Но в то же время это и большая удача, ведь мы играем с тремя величайшими теннисистами всех времен. Ото всех остальных они отличаются стабильностью. Я побеждал их троих, в том числе на крупнейших турнирах. Они допускают очень мало невынужденных ошибок вне зависимости от турнира и покрытия.

В полуфинале в Париже мне пришлось пять часов играть с Джоковичем на запредельном уровне. Это было очень тяжело, из-за этого молодым игрокам сложно выиграть турнир «Большого шлема».

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